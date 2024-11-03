公の場で何かと注目を集める大谷夫妻＆デコピン。(C)Getty Images歓喜に沸いたパレードの最中も“大谷ファミリー”の一挙手一投足に熱視線が注がれた。現地時間11月1日、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでワールドシリーズ制覇を祝した優勝パレード＆優勝セレモニーを実施。大谷翔平は妻・真美子さんと愛犬デコピンとともに参加し、順風満帆さを感じさせた。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポ