日本代表は11月15日にインドネシア、19日には中国とのW杯アジア最終予選を戦う。ジャカルタで日本を迎え撃つインドネシア代表を率いるのは、韓国人のシン・テヨン監督だ。そのインドネシアは11月の日本・サウジアラビア戦に向けた招集メンバーを発表。韓国の『Best Eleven』は、「シン・テヨン監督率いるインドネシアは欧州勢を加えた重装備で日本とサウジの2連戦に挑む」と伝えていた。「インドネシアは15日に日本、19日にサウジ