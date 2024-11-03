◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）優勝争いは青学大と国学院大の一騎打ちとなった。7区（17・6キロ）は青学大の太田蒼生（4年）と国学院大・平林清澄（4年）が同タイムの激走。6区終了時点と変わらぬ4秒差で、青学大は塩出翔太（3年）、国学院大・上原琉翔（3年）が駆けだした。9キロ過ぎに上原がリードを奪い、国学院大が初優勝と出雲に続く2冠を視界にとらえた。