1994年11月21日に、「Let’s Play Winter」で、CDデビューした歌手のhitomi（48）が、11月3日（1103）＝「ヒトミの日」に、デビュー30周年を記念した特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」を開設した。アーティストデビューのゆうちゃみ「“令和の歌姫”になる！」目標は“ドームツアー”名前の通り、これまでの活動を振り返る写真が年代別に整理・配置されており、例えば、「今日（11月2日）は、28年前に『by mysel