◇第49回社会人野球日本選手権1回戦京セラD（2024年11月3日三菱重工West1―2日本製鉄鹿島）7大会連続28度目出場の三菱重工Westが初戦で敗れた。DeNAからドラフト1位指名を受けた竹田祐投手が先発し、6回5安打2失点で敗戦投手となった。竹田が社会人野球の選手として最後の大会を終えた。初回の先頭打者に右越え三塁打を浴びると、2番打者にも右中間に落ちる二塁打を許し、わずか4球で失点。2回以降は立ち直りを見せたが