◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック最終日（３日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。単独首位から出た脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）はスコアを１つ落として通算１２アンダーの２位で折り返した。２位で出たイエリミ・ノー（米国）が２つ伸ばして１３アンダーの首位に立っている。日本ツアーのメルセデスランキングトップで４位からスタートした竹田麗央（ヤマエ