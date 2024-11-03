１１月３日の京都４Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１４頭立て）は、ミルコ・デムーロ騎手が騎乗した１番人気のインブロリオ（牝、栗東・吉村圭司厩舎、父アドマイヤムーン）が、３番手から直線で抜け出してデビュー勝ちを飾った。２着は１馬身１／４差で７番人気のセイプリーズ（古川吉洋騎手）が粘り、さらに頭差の３着に９番人気のアイドル（鮫島克駿騎手）が入った。勝ち時計は１分１０秒４（稍重）。母プリディカメン