男子ゴルフでツアー４勝の蝉川泰果が３日、自身のインスタグラムでタレントの久保葵と結婚したことを発表した。２人は連名で以下のようにコメントした。「いつも応援してくださる皆さまへ私事で大変恐縮ではございますが、私たち、蟬川泰果と久保葵はこのたび入籍したことをご報告させていただきます。ゴルフのお仕事を通じて出会い、お互いの仕事に対する姿勢や人柄に惹かれ、このたび結婚という新たなステップを踏