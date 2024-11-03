【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■テーマは、”乃木坂46を応援する方々の情報収集のお手伝い” 乃木坂46の最新情報が届けられる、YouTubeの生配信番組『週刊乃木坂ニュース』が、11月4日19時よりスタートすることが決定した。 5期生・菅原咲月が番組のMCを務め、YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にて、毎週月曜日の夜に生配信される（予定）。乃木坂46のメンバーが、今もっとも伝えたい乃木