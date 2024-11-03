愛媛県は１日、四国中央市の養豚場で、家畜伝染病「ＣＳＦ（豚熱＝豚（とん）コレラ）」を確認したと発表した。県内の養豚場で感染が確認されるのは１９７５年以来という。養豚場から１０月３１日に東予家畜保健衛生所に通報があり、県が現地を調査。ＰＣＲ検査などを実施したところ、豚熱の疑いが強まり、今月１日、国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構」の検査で豚熱と確定した。県は同養豚場で飼育されてい