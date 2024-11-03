集会で演説するイランの最高指導者ハメネイ師＝１０月、イラン首都テヘラン/Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters（ＣＮＮ）イランの最高指導者ハメネイ師は２日、イスラエルが同国の軍事施設を攻撃したことに対し、厳しい報復に出る考えを明らかにした。イラン国営プレスＴＶによると、ハメネイ師は同日、首都テヘランでの米大使館占拠事件から４５周年の記念行事に先立ち、学生らとの会合で演説した。この中で「米