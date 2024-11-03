お笑い芸人、カンニング竹山（53）が3日、フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）に出演。先月27日に投開票が行われた衆院選で惨敗した自民党について言及した。公示前より65議席減の大敗を喫した自民党に竹山は「予想通り」とした上で「お金の問題は国民はどうしても許せないところがあったんだろう」と指摘した。また、責任を取り辞職すべきという意見もある中で「気の毒だと思うのは、国民が自民党に対して1票入れたり