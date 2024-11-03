【モデルプレス＝2024/11/03】元乃木坂46で女優の齋藤飛鳥が、2日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜よる11時〜）に出演。芸能界引退を考えていたことを明かした。【写真】齋藤飛鳥、異次元の小顔ぶりに櫻井翔も驚愕◆齋藤飛鳥「リアルに引退は考えました」2023年5月、12年在籍した乃木坂46を卒業した齋藤。同番組ではグループ在籍時代に訪れた場所に赴き「アイドルはすごい色んな景色を見せても