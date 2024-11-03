日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系／毎週日曜21時）に主演する神木隆之介が、「台風と恋」が描かれる第2話（本日11月3日放送）についてコメント。「鉄平はどこか鈍感で無頓着な一面もあり、他人の気持ちに気づかないことが多いです。今回も、リナ（池田エライザ）への興味がどう影響していくのか、果たしてそれが『恋』なのかどうかも分からないんです。視聴者の皆様にとっても、その微妙な心の動きを感じ取ってもらえた