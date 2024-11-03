◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）史上初の5連覇を狙う駒大の7区（17・6キロ）は当日変更でエースの篠原倖太朗（4年）が駆けた。チームは序盤の出遅れが響き、タスキを受けた時には首位の青学大と2分47秒、2位・国学院大とは2分51秒差の5位。前だけを見据えて駆けて3位に浮上した。意地の走りで青学大・太田蒼生（4年）、国学院大・平林清澄（4年）を上回り区間賞を獲得した。22―2