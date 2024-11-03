鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」の本まつりが行われ、1万人以上の踊り手たちが祭りを盛り上げました。南九州最大のお祭り「おはら祭」は、今年で73回目を迎えました。128の踊り連から1万600人が参加し、鹿児島の郷土民謡「おはら節」などにあわせて踊る圧巻の光景が見られました。参加者は色とりどりのはっぴや浴衣を着て、楽しそうに踊っていました。「みんなしてグループで同じ踊りをして元気が出ます」「東京から来た。楽しませ