様々な分野で社会に貢献し功労があった人に贈られる「秋の叙勲」の受章者が発表されました。東海3県では顕著な功績を挙げた人に贈られる「旭日章」と社会のために長年従事した人に贈られる「瑞宝章」で260人が受章。 【写真を見る】秋の叙勲 「旭日章」「瑞宝章」は東海3県で260人が受章寿司職人60年「旭日単光章」の名古屋の太田充則さんら 「旭日単光章」を受章した名古屋市の太田充則さん（75）は、60年にわたり寿司職人と