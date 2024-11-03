「近代五種・全日本選手権」（３日、愛知・安城市スポーツセンター）２８年ロサンゼルス五輪から従来の馬術に代わって採用される新種目の障害物レースが国内大会で初めて実施された。いわゆるＴＢＳの人気テレビ番組「ＳＡＳＵＫＥ」に似たもので、全長約６０メートルのコースに雲梯やつり輪など８つの障害物が設置され、フィニッシュ前には高さ３・５メートルの“そり立つ壁”が屹立。初めて挑戦した選手からは「ヤバい」「怖