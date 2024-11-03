文化の日の3日、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下から勲章が授与されました。文化勲章を受章したのは、「あしたのジョー」などで知られる漫画家のちばてつやさん、チェリストの堤剛さんなど7人です。親授式は宮殿で行われ、陛下は漫画家で初めて受章したちばさんを始め、一人一人に「おめでとうございます」と声を掛け、勲章を手渡されました。引き続き、陛下は受章者と配偶者から挨拶を受け、「長年、努力を重ね、大きな