北海道江別市で男子大学生が暴行を受け死亡した事件です。被害者の交際相手・八木原亜麻容疑者（20）が高校時代に起こしていたトラブルを当時のクラスメートが明かしました。【画像】「負の相乗効果でエスカレート」若者の犯罪心理に詳しい専門家が解説■同級生明かす強い口調で怒る姿も八木原容疑者の印象を「嫉妬心が強い」と話すのは、高校で同じクラスだった女性です。八木原容疑者と高校の同級生Aさん「どうしても嫉妬