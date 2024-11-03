このお話は著者・山野しらすさんが知人の実体験を再構成したお話です。主人公・しおりは幼いころから放置子として過ごし、両親からの愛情を知らずに育ちました。両親から「大切にされてない」と、気づいてしまった しおりは「両親に期待しない」と決意します…。山野しらす・放置子漫画(@yama_shira)さんのブログで掲載中の漫画作品『私が放置子だった頃の話』第57話をごらんください。 ©yama_shira ©yam