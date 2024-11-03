ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分より、韓ドラ☆「帝王の娘 スベクヒャン」（ 全72話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、11月4日（月・休）〜8日（金）放送、第3話〜第7話までのあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【11月4日（月・休）放送 第3話】東城(トンソン)王が死去し、ユンは王を暗殺した罪でペク・カを召喚する。召喚に応じないペク・カに対して、ユンは