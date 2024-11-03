テレ東では、毎週月曜〜金曜朝8時15分より、ドラマブレイク「善徳女王」（主演：イ・ヨウォン 全62話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、11月4日（月・休）〜8日（金）放送、第45話〜第49話までのあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【11月4日（月・休）放送 第45話】乱闘の中、セジョンが何者かに刺された。ユシンたちが罪を着せられ、和白会議に武装乱入した反乱者として