タレントの村重杏奈が10月30日（水）、色気ただようデコルテあらわな私服姿を公開した。【別カット1点】デコルテラインが美しい村重杏奈HKT48の1期生として活躍し、2021年に卒業後はバラエティを中心に活躍している村重杏奈。2023年にはクイズバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系列）内で森日菜美、なえなの、えなこの4人でガールズユニットを結成しデビューすることを発表した。村重は30日、「そこに誰かいるんで