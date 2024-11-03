”⽂化の⽇” に合わせて⽥中と村井が映画の名シーンを再現！？島順太描き下ろしの名作映画パロディイラストが公開された。☆描き下ろしパロディイラストを見る（写真3点）＞＞＞島順太によるエクストリーム胸きゅんラブコメ『村井の恋』は、乙女ゲームの ”推し” キャラクターに本気で恋をする教師と、その教師に恋をして猪突猛進にその感情をぶつける男子生徒の恋愛模様を描いたノンストップ・ラブコメディ