◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）初優勝を狙う国学院大の7区（17・6キロ）は、当日変更で大エースの平林清澄（4年）が担った。6区の山本歩夢（4年）が区間新の快走を披露して、首位の青学大と4秒差の2位で平林は発進。青学大も当日変更で太田蒼生（4年）を投入し、エース対決が実現した。超ハイペースで突っ込んだ太田に差を広げられて10キロ通過では16秒差に。だが、冷静にピッチ