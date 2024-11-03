日本六古窯の一つでもある滋賀・信楽で1874年に創業した窯元｢大小屋｣(おおごや)では犬連れで陶芸体験ができると聞いて家族でやってきました。約4000坪の敷地内にはドッグランもあり、施設内のレストランでは犬用のご飯まで提供され、陶芸体験ではろくろ体験を楽しみながら犬の手形も制作できるのです!しかも敷地内の｢東雲｣では十割蕎麦が楽しめ、焼きたての石窯パンも販売しており、グルメな旅を満喫できました。 ワンちゃんと一