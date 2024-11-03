歌手の浜崎あゆみ＝福岡市出身＝が自身のインスタグラムを更新、チャイナドレス姿の最新ショットを披露している。アジアツアー中の浜崎は1日の上海公演を終えて「本当に思い出に残る、忘れられない瞬間でした！」などと英語で書き込み、真っ赤なチャイナドレスを着た写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「チャイナあゆ様美しい」「郷に入っては郷に従うayuちゃんのチャイナドレスが素敵すぎる」「超絶似合ってて素敵