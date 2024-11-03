3日未明、名古屋市中区の交差点で酒を飲んで車を運転して軽乗用車に追突し、運転していた女性にけがをさせた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転で信号待ちの車に追突し女性にけがをさせた疑い50歳の会社役員の男を逮捕 逮捕されたのは愛知県江南市の会社役員吉田雅信容疑者（50）です。警察によりますと吉田容疑者は、3日午前1時半前、中区栄1丁目の交差点で酒を飲んで車を運転し、信号待ちをしていた軽乗用