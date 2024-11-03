福岡中央署は3日、福岡市中央区の男性宅固定電話に2日午前10時ごろ、総務省を名乗る人物から「あなたの携帯電話から迷惑メールが配信されているため電話の利用を停止する」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 