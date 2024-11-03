横浜市青葉区の住宅で後藤寛治（ひろはる）さん（７５）が殺害され、現金などが奪われた事件で、神奈川県警は３日、東京都足立区関原、職業不詳木本未穂容疑者（３０）を強盗殺人容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２日。木本容疑者は現金回収役とみられる。発表によると、木本容疑者はすでに逮捕されている千葉県印西市、宝田真月（まづき）容疑者（２２）らと共謀して１０月１５日頃、自宅にいた後藤さんに暴行を加えて殺害し