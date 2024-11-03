おニャン子クラブの元・メンバーで、タレントの内海和子さんが１０月３０日、自身のＳＮＳを更新。「4台目のBMW」が納車されたことを明かしました。【写真を見る】【元・おニャン子クラブ】内海和子さん「4台目のBMW」新車と２ショット「車は私の相棒」内海和子さんは「今日から新しい車今回で4台目のBMW」と、投稿。続けて、「いつもお世話になっている」販売店で購入したことを明かし、「お花までいただいてしまい恐縮