国民民主党の玉木代表は3日朝、フジテレビ日曜報道 THE PRIME」に出演し、強く主張している「103万円の壁」の見直しについて、「年末の税制改正に入れてほしい」と述べ、与党が年内に結論を出すよう求めました。国民民主党・玉木代表：「103万の壁」などについては、恒久的な措置としてぜひやっていきたいということなので、年末の税制改正の中にぜひ入れてもらいたい。国民民主党は10月の衆議院選挙で、年収が103万円を超えると