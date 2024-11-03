現在放送中のテレビアニメ『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』より、U‐20日本代表にスポットをあてたキービジュアル、PV、8名の新キャラクター情報が公開された。【動画】新キャラ8名のボイスを初公開『ブルーロック』U‐20日本代表戦キックオフPV〈U-20編〉U‐20日本代表のキャストとして、超健人役を笠間淳、狐里輝役を梶原岳人、若月樹役を坂泰斗、颯波留役を小野賢章、蛇来弥勒役を白井悠介、仁王和真役を佐藤拓也、音留