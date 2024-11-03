◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、長崎県立総合体育館）男女シングルス準々決勝が行われた。１３歳以下男子は双子対決が実現。兄の大野斗真（１３）＝野田学園中＝が、弟の颯真（１３）＝木下アカデミー＝との激闘を３―２で制し、準決勝に駒を進めた。ゲームカウント０―２から２ゲームを連取。第５ゲームも１２―１０で制し、逆転勝ちを収めた。２人は今大会、１日のダブルス準々決勝で全国大会では初めて対