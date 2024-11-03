俳優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか、土曜は1週間の振り返り）は、4日から第6週「うち、ギャル、やめるけん」が放送。あらすじを紹介する。歩（仲里依紗）がギャルになりグレたのは自分のせいだと言って聖人（北村有起哉）の悲しむ姿を見た結（橋本）は、ギャルをやめると言い出し周囲を驚かせる。結は、書道部も退部して放課後は家の農作業に専念。そんな折、米田家