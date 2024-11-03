日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS系、日曜よる9時〜）で主演を務める神木隆之介が、11月3日放送予定の第2話に向けて寄せたコメントが公開された。「海に眠るダイヤモンド」は、昭和の高度経済成長期と現代を結ぶ70年にわたる愛と青春、友情、家族の物語。「アンナチュラル」「MIU404」の脚本家・野木亜紀子、監督・塚原あゆ子、プロデューサー・新井順子による初の日曜劇場となる。神木は、1955年からの石炭産業で躍進