Image: JBL Endurance Race 2 タフに使えるってなんだかんだありがたいよね。JBLから新しく登場したワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Race 2」が、かなり良い感じです。運動向けに特化したモデルで「こういうのが助かるんだよな」という要素にフォーカスしてくれています。サブ向けに欲しくなるコスパ感 Image: JBL Endurance Race 2