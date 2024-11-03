香川県丸亀市綾歌町のレオマリゾートで、中四国最大級のイルミネーションの点灯式が昨夜行われました。 【写真を見る】約250万球の光が輝くレオマリゾート冬のイルミネーションが始まる【香川・丸亀市】 「2、1、イルミネーション！」 高さ23mのツリーが輝き、ひと足早い冬の訪れを告げました。中四国最大級の約250万球のイルミネーションです。 風のない日は色とりどりの光が水