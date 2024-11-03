3日の東京4R・新馬戦（芝1400メートル）は、カラヴァジェスティ（牡＝奥村武、父カラヴァッジオ）が人気に応え差し切り勝ちを収めた。無難なスタートから道中は中団外めを追走。直線は上がり3F33秒3の切れ味を見せ、悠々前を捉えた。戸崎は「追い切りからいい動きをしていた。ダート血統よりだけど素軽い。体をしっかり使えていい走りをしてくれますね」と素質を好評価した。