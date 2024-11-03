文化勲章の親授式を終え、記念写真に納まる受章者。左から広川信隆さん、田渕俊夫さん、中西準子さん、高橋睦郎さん、ちばてつやさん、堤剛さん、江頭憲治郎さん＝3日午前、宮殿・東庭文化勲章の親授式が3日、皇居・宮殿「松の間」で催され、漫画のちばてつやさん（85）ら7人に天皇陛下から勲章が手渡された。受章者はほかに詩・俳句・短歌の高橋睦郎さん（86）、環境リスク管理学の中西準子さん（86）、日本画の田渕俊夫さん