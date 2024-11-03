（資料写真）神奈川県内で７〜９月に発生した「ゲリラ雷雨」の回数が５７９回に上り、過去５年の平均（４２８回）の１・４倍だったことが、民間気象会社「ウェザーニューズ」の調査で分かった。今夏は記録的猛暑となったが、東日本では太平洋高気圧の縁を回る温かく湿った空気が流れ込んだため、ゲリラ雷雨が多くなったという。同社は、突然激しく降りだす局地的な雨をゲリラ雷雨と名付け、雨の降り方に関する独自の判定基準