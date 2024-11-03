ホンダアクセスが実施した「秋レジャーと車中泊に関する調査2024」の調査結果がこのほど公開され、「一緒に紅葉狩りに行きたい芸能人」について、男性回答では女優・綾瀬はるかが4連覇。一方、女性回答ではSnow Man・目黒蓮が2連覇となった。ベスト5は以下の通り。 【写真】4連覇した人気女優男性だけでなく女性からも絶大な支持！ 【男性回答】１位綾瀬はるか（14票）２位広瀬すず（12票）３位長澤まさ