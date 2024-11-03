プロレスリング・ノアの「ＴＥＡＭＮＯＡＨ」齋藤彰俊が１７日に愛知・名古屋市のドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で引退する。空手家からプロレスへ転身しデビューは１９９０年１２月２０日、愛知・半田市民ホールでの「パイオニア戦志」。以後、新日本プロレスで「平成維震軍」などで活躍し一気にトップ戦線へ食い込むも退団。２年間、リングから離れ２０００年からノアに参戦し０９年６月１３日には、リング上で急逝し