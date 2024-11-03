◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）6年ぶりのV奪回を狙う青学大の7区（17・6キロ）は、当日変更で太田蒼生（4年）が起用された。首位でタスキを受けたものの、2位の国学院大とはわずか4秒差。国学院大も当日変更で平林清澄（4年）を投入しており、エース対決が実現した。太田は3キロを8分11秒という驚異のペースで通過。平林との差を前半で広げた。この走りを見た原監督は「ゾーン