航空機だけでなく車両も大集結！圧巻の「エレファント・ウォーク」画像が公開航空自衛隊の芦屋基地（福岡県）は2024年10月31日、T-4中等練習機など多数の航空機と車両が滑走路を走行する「エレファント・ウォーク」を行ったと発表。その際の画像も公開しました。芦屋基地の第13飛行教育団が運用するT-4。「レッドドルフィン」と呼ばれている（画像：航空自衛隊）。T-4は、川崎重工が開発した純国産ジェット練習機で、1988年に