駒澤大学経済学部教授の深見泰孝氏が、漫画『トリリオンゲーム』を題材にした動画「【上場のしくみ】経済を学んで『トリリオンゲーム』をもっと楽しく読もう#02【漫画さんぽ】」に出演し、上場企業の証券会社による取り合いについて語った。 深見氏は、上場支援を行う証券会社のメリットや、上場に関する市場の競争構造に焦点を当てた。 深見氏によれば、「いい会社を上場させれば、次の上場候補者を口説きやすく