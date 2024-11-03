【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、グリズリーズと２ウェー契約を結ぶ河村勇輝は２日、敵地の７６ｅｒｓ戦に途中出場し、１分２７秒プレーして無得点だった。チームは１２４―１０７で勝った。