フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜・午前１０時）が３日に放送され、大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）が所属するドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を特集した。番組にはコメンテーターとしてタレントのカンニング竹山が出演。ＭＣの東野幸治から野球好きであることを紹介され、「（ＷＳを）見ていましたね〜。おもしろかった。やっぱり１戦目のフリーマンの最終回の初球狙ってそれをホームランというの