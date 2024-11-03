◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）６区（１２・８キロ）終了時点で青学大が首位。２区の鶴川正也（４年）の快走で首位に立ち、６区の白石光星（４年）も２位の国学院大・山本歩夢（４年）に猛追されながらも首位を辛うじて守った。白石は２年時の全日本大学駅伝２区で区間１６位と苦戦し、１１人に抜かれた。その